В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образования», в связи с днем рождения ЮИД и празднованием Международного женского дня - 8 Марта юные инспекторы дорожного движения из отряда «Дорожный патруль» детского сада №1 Татарска совместно с педагогами и инспектором ДПС ОГИБДД МВД России «Татарский» П.С. Степановым провели акцию.





Участники акции вышли на улицы города, чтобы поздравить женщин-водителей и пешеходов с праздником.

Основной целью мероприятия стала пропаганда безопасности дорожного движения среди населения.

На улице города женщин ждал приятный сюрприз - теплые поздравления от участников акции и яркие открытки, цветы и хорошее настроение.