В городе Куйбышеве под председательством заместителя Председателя Правительства Новосибирской области – министра сельского хозяйства Новосибирской области – Евгения Михайловича Лещенко состоялось межрайонное совещание в Барабинской природно-климатической зоне по вопросам подготовки к проведению весенних полевых работ в 2024 году .

Глава Куйбышевского района Олег Васильевич Караваев рассказал как идет подготовка к весенним полевым работам в районе.

Спикеры осветили актуальные для текущего момента темы, дали рекомендации и ответили на вопросы представителей сельхозпредприятий.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области – Андрей Викторович Шинделов ознакомил участников совещания с докладом «Подготовка к весенним полевым работам 2024 года, накопление материально-технических ресурсов в Новосибирской области. Интеграция ФГИС «Зерно» и ЕФИС ЗСН».

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области – Юрий Васильевич Любимец сообщил об обеспеченности семенным материалом, аграриев области для проведения весенних полевых работ и прогнозе фитосанитарной обстановки в Новосибирской области.

Временно исполняющий обязанности директора федеральногогосударственного бюджетного учреждения «Центр агрохимической службы «Новосибирский» – Константин Александрович Никкарь рассказал о восстановлении баланса питательных веществ в агрофоне и накоплении необходимого объема минеральных удобрений.

О сложившихся агрометеорологических условиях в преддверии вегетационного периода 2024 года проинформировал присутствующих Алексей Олегович Крутовский – начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Старший инспектор отдела государственного земельного надзора, контроля в области применения пестицидов и агрохимикатов управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям – Татьяна Владиславовна Ушкова, проинформировала присутствующих о работе в системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов ФГИС «Сатурн» и требованиях, предъявляемых к сельхозтоваропроизводителям.

Заместитель министра сельского хозяйства региона – Татьяна Васильевна Вилкова, доложила об особенностях предоставления государственной поддержки в 2024 году, проинформировала о новых мерах поддержки и подвела итоги за 2023 год.

Представители коммерческих банков предоставили информацию для сельхозтоваропроизводителей по лучшим кредитным продуктам в 2024 году.

По окончанию мероприятия Евгений Лещенко вручил заслуженные награды труженикам села.