Для ребят из клуба волонтёров «Мы за ЗОЖ, патриотизм и семейные ценности» Усть-Таркского района стало уже доброй, теплой традицией в праздничные даты организовывать мероприятия и лично посещать семьи наших мобилизованных бойцов.

Так, накануне Международного женского дня волонтеры клуба с частушками, открытками и теплыми словами посетили мамочек, чьи сыновья защищают Родину.





Это было сделано для того, чтобы поддержать, подарить весеннее настроение, вдохновить, ещё раз сказать спасибо за достойное воспитание сыновей.

- Семьи этих женщин являют собой истинный пример патриотизма и любви к Отчизне. Они заслуживают самой искренней признательности и большого уважения. От всей души поздравляем их с праздником и желаем скорейшего воссоединения их семей! - говорит руководитель волонтерского клуба Ольга Забабурина.