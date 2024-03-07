Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Барабинск, в результате оперативно-розыскных мероприятий, задержали ранее судимого 57-летнего местного жителя, подозреваемого в краже чужого имущества. Транспортные полицейские установили, что мужчина, находясь в зале ожидания железнодорожного вокзала станции Татарская, заметил, как одному из пассажиров стало плохо. Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, злоумышленник присвоил себе его сумку, в которой находились документы, денежные средства, телефон, и банковская карта. Сумма причиненного ущерба составила более 12 тыс. руб. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.