29 февраля подростки из семей, состоящих на профилактическом учете в отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних Комплексного центра социального обеспечения Татарского района, приняли участие в волонтерской деятельности.

Ими была расчищена от снега придомовая территория и двор матери бойца спецоперации.

Командная работа шла в доброй, дружной атмосфере, ребята отлично справились с заданием.

Такие акции воспитывают в молодых людях чувства долга, заботы, уважения и ответственности.