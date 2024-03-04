28 февраля ребята из клуба «Здрайверы» Северотатарской библиотеки посетили местный фельдшерско-акушерский пункт, где поговорили о профессии медика с фельдшером Ольгой Кириченко.





Ольга Александровна работает в Северотатарском уже пять лет. Дети узнали, что врачом стать нелегко. Для этого нужно пройти много тернистых путей и набраться опыта в такой необходимой и важной профессии. Чтобы лечить людей нужна смелость, знания, умения, опыт, беспрерывное совершенствование своих профессиональных навыков, а начало всего - образование. Ольга Кириченко медициной интересовалась с детства. Окончила Куйбышевский медицинский техникум. Маленькие гости узнали, что в работе ей больше всего нравится принимать у себя малышей, вести патронаж на дому с новорожденными, наблюдать еженедельно и ежемесячно, как растёт ребенок, идёт в детский сад и школу, становится взрослым и самостоятельным.

- Чтобы стать медиком, у человека должна лежать к этому душа, интерес к познанию в этой сфере, много нюансов имеет эта профессия и процесс обучения. Поэтому если испытываете непреодолимый интерес, рвение, и уверены, что сможете побороть страх внутри себя, то дерзайте! – сказала Ольга Александровна.

Фельдшер провела экскурсию по ФАПу, показала, где располагается процедурный кабинет, кабинет приема, лекарства, оборудования, место приема грудничков (столик пеленальный, маленькие специальные весы), а также предложила измерить рост и вес. Ольга Александровна порекомендовала соблюдать режим дня и отдыха, правильно питаться, заниматься спортом, и в весеннее время принимать дополнительные витамины, чтобы поддержать организм.

Новый модульный ФАП был открыт в Севротатарском в феврале 2020 г. Он был построен в рамках реализации программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». В медпункте семь кабинетов, что позволяет соблюдать санитарно-гигиенические требования, создавать комфортные условия пребывания пациентов и персонала.

ФАП полностью оснащен аппаратурой, оборудованием, инструментарием, мебелью согласно стандарту. Имеется электрокардиограф, дефибриллятор для оказания неотложной помощи при нарушении ритма, анализатор сахара и холестерина крови, бесконтактный тонометр для измерения внутриглазного давления, аппарат для искусственной вентиляции легких, наборы укладок для оказания экстренной помощи при различных неотложных состояниях. Северотатарский ФАП обслуживает более 800 человек, в т.ч. 190 детей.