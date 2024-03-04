В рамках реализации плана профориентационных мероприятий обучающиеся 6 класса Усть-Таркской школы посетили с экскурсией важный стратегический объект г. Татарска - хлебокомбинат, который каждое утро обеспечивает жителей многих районов свежевыпеченным хлебом и кондитерскими изделиями.





Восхитительный аромат хлеба ученики ощутили уже подходя к производственному зданию. Нас встретили экскурсоводы – Наталья Викторовна Белоус – начальник отдела кадров и Оксана Юрьевна Чернышова - начальник отдела продаж, которые проводили в производственные цеха, где мы познакомились с технологией производства хлеба и кондитерских изделий.

Атмосфера в пекарне царила очень теплая, это не из-за того, что работают печи, а от самих людей, работающих в пекарне, от которых исходило такое тепло и добро! Коллектив пекарей на производстве достаточно большое, все с опытом работы. Детям показали, как в огромных чанах замешивается тесто, как из него формируется хлеб и батоны. Экскурсоводы не только рассказали гостям о том, какие хлебобулочные изделия производят на данном комбинате, а предложили продегустировать продукцию прямо «с пылу с жару». С большим аппетитом ребята уплетали свежеиспеченные лакомства. Школьники переходили из цеха в цех, и одни вкусные запахи сменялись другими, не менее вкусными.

В кондитерском цехе ребята наблюдали, как украшают торты. Учащиеся смогли не только посмотреть, но и сами поучаствовать в процессе оформления кондитерского изделия. Они самостоятельно, под чутким руководством мастера-кондитера, попробовали украсить кусочек бисквита розочками, листочками, грибочками, проявляя свою фантазию. Ну и конечно, попробовали вкусняшки, которые сами сделали. Но на этом приятные сюрпризы для наших ребят не окончились, всех пригласили в столовую, где был накрыт щедрый стол: торты, пирожные, фрукты и большое количество разнообразных сладостей.

Экскурсия заняла около часа, но и этого времени хватило детям для того, чтобы узнать, настолько нелёгок труд пекаря, сколько сил, мастерства, терпения и старания требует эта работа. А сколько души нужно вложить!

Экскурсия на производство получилась очень содержательной и интересной, прошла на одном дыхании, произвела на ребят огромное впечатление и понравилась всем без исключения! Все в восторге!

Администрация Усть-Таркской школы выражает искреннюю благодарность директору ООО «Хлеба Сибири» Магомеду Тембулатовичу Ведзижеву за уникальную возможность увидеть своими глазами, где и как пекут вкуснейший хлеб, и всему коллективу предприятия за приветливость и доброжелательность, с которой они встретили нас. Огромное спасибо за ваш труд! Вы создаёте самый нужный и вкусный продукт во всём мире – хлеб!