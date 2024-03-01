Сотрудники уголовного розыска линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Барабинск на перроне железнодорожного вокзала станции Татарская задержали ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления 60-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у злоумышленника пакет с веществом растительного происхождения. Проведенная криминалистическая экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой более 100 граммов. Мужчина пояснил, что запрещенные вещества он собрал для личного употребления. В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.