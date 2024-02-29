- В ходе частичной мобилизации наши земляки были направлены в зону проведения специальной военной операции. Администрация города вместе с жителями включилась в работу по оказанию помощи мобилизованным. В качестве добровольных пожертвований для поддержки жителей Татарского района, призванных в зону проведения специальной военной операции, и членам их семей муниципальные служащие администрации и работники подведомственных предприятий производят перечисления денежных средств, участвуют в акциях по сбору и отправке гуманитарной помощи. Весной 2023 г. предприниматели города оказали помощь в приобретении ткани, а силами ООО «Оптима» были изготовлены и отправлены чехлы для сапёрных лопаток, которые были необходимы нашим землякам на передовой. Администрации города Татарска была вручена благодарность Командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ за активное участие и существенный вклад в оказании помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Всё это стало возможным благодаря вашему неравнодушному отношению, патриотизму и гражданской самосознательности. Выражаю благодарность всем жителям города за участие в этой работе, - сказал глава Татарска Алексей Сиволапенко на 23-й сессии городского Совета депутатов 28 февраля.