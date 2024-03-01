29 февраля вступил в законную силу приговор Татарского районного суда от 13 февраля в отношении 20-летнего жителя д. Первомихайловка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Суд установил, что 7 августа 2023 г. Токарев А.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортными средствами, будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21099 и был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Татарский».

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Кроме того, суд пришел к выводу, что инкриминируемое преступление совершено Токаревым А.А. с использованием транспортного средства - автомобиля. Подсудимый в судебном заседании пояснил, что автомобиль по договору купли-продажи и свидетельству о регистрации транспортного средства принадлежит третьему лицу. Однако, суд, исследовав материалы дела, допросив свидетелей, пришел к выводу, что предъявленный суду договор купли-продажи транспортного средства о приобретении автомобиля третьим лицом является подложным, представленным суду с целью избежать его конфискации в связи с совершением Токаревым А. А. указанного преступления.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание то обстоятельство, что автомобиль не выходил из фактического владения Токарева А.А., в порядке п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ суд принял решение о конфискации автомобиля ВАЗ 21099.