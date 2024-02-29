Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы города Татарска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171.2 УК РФ (проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору). По данным следствия, с 2021-2023 год обвиняемая, действуя в составе организованной группы с лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, выполняя отведенную ей преступную роль «администратора», организовывала и проводила азартные игры вне игорных зон в одном из зданий города Татарска. Ее противоправная деятельность была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области в октябре 2023 года.

Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Татарским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.