Чтобы быть героем, не нужно обладать суперсилами, достаточно просто быть не равнодушным к страданиям и помогать нуждающимся. Хорошие поступки, пускай даже не большие - меняют мир вокруг и внутри нас. Подобный дух доброты и заботы пронизывает многих людей.

Очень приятно и радостно получать помощь для наших «бездомных хвостатых» и в ответ пожать человеку руку и сказать спасибо! Но на этот раз помощь была оказана неизвестным нам человеком и из неизвестного нам города.





Посылка в виде одиннадцати огромных коробок сухих кормов для кошек и собак была получена с маркетплейса OZON. Сердечно благодарим Вас секретный герой за проведенную работу по сбору финансовых средств и покупку кормов (кстати говоря, корма по стоимости очень дорогие и качественные!). Как приятно осознавать, что неизвестный нам человек знает о нас и так постарался помочь нашим подопечным. Очень жаль, что мы незнаем его имени и где он проживает, но мы очень надеемся, что он увидит нашу благодарность. Говорим Вам огромное спасибо!

Благодарим так же жителей города Татарска и Татарского района за постоянную финансовую помощь. За ваши отклики на наши просьбы в виде не нужных одеял, подушек, пледов, ковров, посуды, может для кого-то это старый хлам, а для наших «хвостов» жизненная необходимость.

Обращаем Ваше внимание, что МОО Хатико не является приютом. Здесь не принимают всех бездомных животных. Здесь помогают только тем, кто действительно в этом остро нуждается.

Мы работаем за счет своих средства, и пожертвований от неравнодушных людей. Если Вы чувствуете в себе силы и можете помочь, Ваша поддержка будет безмерно ценной для нас. Ваше участие может изменить не только жизни бездомных животных, но и Вас самих.

МОО Хатико – это светлая и вдохновляющая история, о человеческом героизме. Присоединяйтесь!

Юлия Ланг