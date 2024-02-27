1 марта в школах Татарского района начинается проведение Всероссийских проверочных работ для обучающихся 11 классов по учебным предметам «История», «Биология», «География», «Физика» и «Химия». Обучающиеся 4-8-х классов напишут ВПР в период с 19 марта по 17 мая по следующим учебным предметам:

4 классы – русский язык, математика, окружающий мир;

5 классы – русский язык, математика, история, биология;

6 классы – русский язык, математика – для всех классов параллели; по предметам: история, биология, география, обществознание - для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора;

7 классы – русский язык, математика – для всех классов параллели; по предметам: история, биология, география, обществознание, физика - для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора;

8 классы – русский язык, математика – для всех классов параллели; по предметам: история, биология, география, обществознание, физика, химия - для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора;

Школам представлена возможность проведения ВПР в компьютерной форме в 5-8 классах по истории, биологии, географии и обществознанию.

Всероссийские проверочные работы пройдут в период с 1 марта по 17 мая. Конкретные даты проведения для каждого класса и предмета школы устанавливают самостоятельно. Основное изменение в проведении ВПР 2024 коснулось 7 и 11 классов: отменена работа по иностранному языку («Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык» - по основному/первому изучаемому языку).