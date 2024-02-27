20 февраля глава Татарского района Юрий Вязов подписал постановление об утверждении проектно-сметной документации на девятиквартирный жилой дом для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и служебного жилья в г. Татарске по ул. Закриевского, 6А. Документация разработана проектной организацией ООО «Архитектурное Бюро». Стоимость строительства составляет в текущем уровне цен по состоянию на 4 квартал 2022 г. с учетом НДС 20% 50 млн 279,32 тыс. руб., в том числе:

- строительно-монтажные работы - 36 млн 338, 43 тыс. руб. (без НДС);

- оборудование - 1 млн 600, 35 тыс.руб. (без НДС);

- прочие затраты - 3 млн 960, 65 тыс. руб. (без НДС).