21 февраля в школе-интернате г. Татарска состоялось торжественное закрытие месячника военно-патриотического и гражданского воспитания молодёжи.

Мероприятие, на котором присутствовали ученики, учителя и гости, было посвящено подведению итогов огромной работы, проделанной за короткий отрезок времени: выставки рисунков и фотографий, кинолектории, уроки мужества, конференции, акции, классные часы, беседы, многочисленные гости и встречи.

Праздничное и торжественное настроение создавали номера, подготовленные обучающимися, учителями и воспитателями школы.

- Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной гражданской позиции учащихся, помог воспитать у школьников глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны знать историю своей страны, её героическое прошлое, чтить и глубоко уважать подвиги дедов и прадедов, гордиться и любить свою Родину, - рассказала воспитатель Ольга Чернявская.