Собранные Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю Кыштовского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «д» ч.2 ст. 105, (покушение на убийство с особой жестокостью).
Следствием и судом установлено, что в ночное время 14 апреля 2023 года компания знаковых употребляли спиртные напитки в одном из сел Кыштовского района. В ходе застолья между осужденным и гостьей произошла ссора, в ходе которой злоумышленник облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Со значительными ожогами тела 21-летняя потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение.
Венгеровский районный суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновными и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Следствием и судом установлено, что в ночное время 14 апреля 2023 года компания знаковых употребляли спиртные напитки в одном из сел Кыштовского района. В ходе застолья между осужденным и гостьей произошла ссора, в ходе которой злоумышленник облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Со значительными ожогами тела 21-летняя потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение.
Венгеровский районный суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновными и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговором суда установлено, что Городилов Игорь Сергеевич будучи в состоянии опьянения в ходе ссоры с потерпевшей, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, приискал шестилитровую пластиковую бутылку с находящейся в ней неустановленной легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, подошёл к находившейся в доме потерпевшей, вылил на неё жидкость, которая попала на кожный покров и пропитала одежду потерпевшей после этого, поджог одежду потерпевшей от чего она воспламенилась, причиняя тем самым телесные повреждения, сильную физическую боль, особые страдания и мучения, создавая угрозу для жизни и здоровья.
Услышав крики потерпевшей, со стороны третьих лиц ей была своевременно оказана помощь в тушении горящей на ней одежды, а также медицинская помощь, в результате чего Городилов не смог совершить убийство ввиду своевременного оказания помощи потерпевшей со стороны третьих лиц, а также своевременно оказанной медицинской помощи.
Источник: СКР