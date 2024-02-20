Приговором суда установлено, что Городилов Игорь Сергеевич будучи в состоянии опьянения в ходе ссоры с потерпевшей, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, приискал шестилитровую пластиковую бутылку с находящейся в ней неустановленной легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, подошёл к находившейся в доме потерпевшей, вылил на неё жидкость, которая попала на кожный покров и пропитала одежду потерпевшей после этого, поджог одежду потерпевшей от чего она воспламенилась, причиняя тем самым телесные повреждения, сильную физическую боль, особые страдания и мучения, создавая угрозу для жизни и здоровья.

Услышав крики потерпевшей, со стороны третьих лиц ей была своевременно оказана помощь в тушении горящей на ней одежды, а также медицинская помощь, в результате чего Городилов не смог совершить убийство ввиду своевременного оказания помощи потерпевшей со стороны третьих лиц, а также своевременно оказанной медицинской помощи.