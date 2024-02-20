Согласно законодательству Российской Федерации домашние животные признаются собственностью их владельцев, которые должны их содержать, осуществлять за ними контроль, обеспечивать надлежащий уход, при владении ими не нарушать права и интересы других граждан. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к общим требованиям к содержанию животных их владельцами относится:

- обеспечение надлежащего ухода за животными;

- обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных мероприятий;

- принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных;

- предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок;

- осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу статьи 13 названного Закона при выгуле домашнего животного необходимо:

- исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

- не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц.

Выгул потенциально опасной собаки допускается только в наморднике и на поводке независимо от места выгула. Исключением является случай, когда такая собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу. При этом, о наличии такой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

В целях предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев, предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, гуманного отношения к животным без владельцев, оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии и пр., производится отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные мероприятия.

За нарушение правил содержания животных и обращения с ними предусмотрена административная и иная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- несоблюдение общих требований к содержанию животных, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;

- жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;

- нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Полномочиями по составлению протокола и рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренные названными нормами, наделены территориальные органы ветеринарного надзора.

Если Вы подверглись агрессии со стороны домашних животных (собак, кошек) или животных без владельцев, а также в случае обнаружения агрессивных животных без владельцев необходимо оперативно сообщить по единому номеру 112 для осуществления отлова специализированной организацией. В сообщении необходимо указать: контактные данные заявителя, место нахождение животных, количество животных, обстоятельства нападения, сведения о владельце животного (при наличии), по возможности приложить фото- и видео съемку.

А.В. Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского и Усть-Таркского районов