Уважаемые жители Татарского района!

В целях раннего выявления заболеваний Татарской центральной районной больницей на базе поликлинического отделения проводится диспансеризация взрослого населения в возрасте старше 18 лет.

При прохождении диспансеризации проводятся такие обследования, как флюорография легких, маммография (рентгенологическое исследование молочных желез у женщин) , спирография, (исследование функции легких) , сахар крови, холестерин, общий анализ крови, ЭКГ, тесты на онкологические заболевания, консультации специалистов в соответствии с возрастным периодом.

Диспансеризация проводится всем гражданам ежегодно, абсолютно бесплатно при наличии страхового полиса.

Диспансеризация проводится в отделении медицинской профилактики поликлинического отделения Татарской ЦРБ , 2 этаж, кабинет №233.

Приём осуществляется в рабочие дни с 8 до 16 часов

Для прохождения диспансеризации можно предварительно записаться:

- на портале ЕПГУ; через сайт единой регистратуры Новосибирской области reg.nco.ru;

- по единому номеру регистратуры - 122;

- WhatsApp- 8-913-0118-414; 24-000; 20-666.

При возникновении вопросов, предложений, замечаний можно обратиться по телефонам: 26-303; 20-771.

Администрация Татарской ЦРБ