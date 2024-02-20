В целях раннего выявления заболеваний Татарской центральной районной больницей на базе поликлинического отделения проводится диспансеризация взрослого населения в возрасте старше 18 лет.
При прохождении диспансеризации проводятся такие обследования, как флюорография легких, маммография (рентгенологическое исследование молочных желез у женщин) , спирография, (исследование функции легких) , сахар крови, холестерин, общий анализ крови, ЭКГ, тесты на онкологические заболевания, консультации специалистов в соответствии с возрастным периодом.
Диспансеризация проводится всем гражданам ежегодно, абсолютно бесплатно при наличии страхового полиса.
Диспансеризация проводится в отделении медицинской профилактики поликлинического отделения Татарской ЦРБ , 2 этаж, кабинет №233.
- на портале ЕПГУ; через сайт единой регистратуры Новосибирской области reg.nco.ru;
При возникновении вопросов, предложений, замечаний можно обратиться по телефонам: 26-303; 20-771.