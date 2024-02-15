В отопительный сезон граждане регулярно пользуются печным отоплением, а в качестве топлива используют дрова и уголь. Ни для кого не секрет, что продуктом горения дров и угля является зола. Зола может оставаться пожароопасной более суток - за счет мельчайших угольков, которые способны разогреть до тления уже остывшие угли.

Так, 6 февраля в ночное время в г. Татарске произошел пожар в веранде частного дома. Причиной пожара явилось неосторожное обращение с печной золой, а именно, собственник частного дома допустил высыпание золы на штабель досок, которые в свою очередь были складированы возле веранды. В результате пожара огнем повреждена веранда частного дома на площади 2 кв. метра. Погибших и пострадавших нет.

12 февраля в ночное время в д. Зеленая Роща Усть-Таркского района Новосибирской области произошел пожар в веранде частного дома. Причиной пожара явилось неосторожное обращение с печной золой, а именно, родственницей собственника частного дома допущено хранение золы в пластмассовом ведре в веранде частного дома. В результате пожара огнем повреждена веранда частного дома на площади 2 кв. метра. Погибших и пострадавших нет.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам напоминает основные правила пожарной безопасности при обращении с печной золой:

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное место;

- для утилизации древесной золы лучше использовать металлический контейнер на ножках и с крышкой;

- емкость со свежей золой размещайте подальше от горючих материалов и построек;

- ни в коем случае не ставьте металлическое ведро со свежесобранной золой на сгораемый пол;

- не высыпайте золу в картонные коробки, деревянные ящики, на пол или под стены построек.

Помните! Ваша бдительность - залог вашей безопасности!

При возникновении пожара немедленно звоните по номерам: со стационарного телефона - 01; с мобильного телефона - 101; единый номер вызова служб экстренного реагирования -112.