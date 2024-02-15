Прокуратурой Чановского района проверено исполнение законодательства об ответственном обращении с животными.

Установлено, что в октябре 2023 года в д. Сергино Чановского района на несовершеннолетнего ребенка напала и укусила собака, владельцем которой является одна из жителей того же села.

Ребенку была оказана медицинская помощь, проведена антирабическая вакцинация. Помимо телесных повреждений несовершеннолетней причинены нравственные и физические страдания.

Владелец животного несет за него ответственность, однако хозяйка собаки должные меры к созданию безопасных условий выгула животного не приняла.

В связи с этим прокурор Чановского района обратился в суд в интересах пострадавшего с требованием взыскать с владельца собаки денежные средства в счет компенсации морального вреда.

Чановский районный суд удовлетворил заявленные прокурором требования, с учетом всех обстоятельств дела взыскал с хозяйки собаки в пользу несовершеннолетней 30 тыс. рублей.