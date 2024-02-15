В рамках месячника военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи 12 февраля ученики школы-интерната города Татарска совместно с воспитателями М.В. Автушенко, О.А. Миноченко и педагогом Л.В. Шарф провели акцию «С заботой о старшем поколении».





Целью акции послужило воспитание у молодого поколения стремления совершать добрые поступки, укрепления в обществе чувства солидарности и уважения к пожилым людям.

Дети оказали адресную помощь труженику тыла Владимиру Ивановичу Кулишкину, детям войны: Вере Никифоровне Дубчак и Надежде Петровне Амплеевой по хозяйству.

Подарили им небольшие подарки: фрукты и сладости к чаю.

Пожилые люди выразили слова благодарности организаторам акции.

Ветераны уже редко выходят на улицу, и поэтому общение с детьми им приносит большую радость и заряд бодрости.

Самое ценное для пожилого человека во время встреч - это общение.

- Помогать труженикам тыла, детям войны стало доброй традицией в нашей школе. Это делает нас добрее, милосерднее, и даёт нам уверенность, что никто у нас не забыт, - рассказала заместитель директора по воспитательной работе Г.В. Малахова.