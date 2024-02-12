Татарский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 31-летнего местного жителя, он осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Судом установлено, что обвиняемый в марте 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, с целью убийства нанес своему знакомому не менее шести ударов ножом в грудь. Однако, не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку его действия пресекли, а потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь. С учетом позиции государственного обвинителя осужденному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщает Татарская межрайонная прокуратура.

По данным Межмуниципального отдела МВД, в 2023 г. в Татарском районе лицами в состоянии опьянения было совершено 183 преступления, что меньше, чем в 2022 г. на 6,6%.

