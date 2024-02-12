Татарской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местного жителя. Установлено, что заявителю 11 мая 2022 г. был причинен тяжкий вред здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия, виновником которого, согласно приговору суда, являлся водитель ООО «Молочный завод Кормиловский». Поскольку в соответствии с законом вред, причиненный сотрудником организации при исполнении им трудовых обязанностей, возмещается предприятием (собственником транспортного средства), прокурор обратился в суд с иском о взыскании с указанной организации морального вреда в пользу потерпевшего. В судебном заседании ответчик согласился с исковыми требованиями прокурора. Судом утверждено заключенное мировое соглашение, по условиям которого потерпевшему выплачено 300 тыс. рублей за причиненные нравственные и физические страдания. Приговор в законную силу не вступил.

ДТП произошло в 12.25 11 мая в Татарском районе, на трассе «Иртыш» КАМАЗ врезался в стоящую «Газель», которая отлетела в 33-летнего дорожного рабочего (он находился на проезжей части). КАМАЗ под управлением водителя 1957 г.р. врезался в стоящую «Газель» с водителем 1971 г.р., которая остановилась перед местом проведения дорожных работ. От удара «Газель» налетела на дорожного рабочего. Затем КАМАЗ продолжил движение и врезался еще в фуру Scania. Пострадавший рабочий получил ряд травм. Среди них закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, разрыв внутренних органов, травматический шок, множественные ушибы.

