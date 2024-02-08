Накануне Дня вывода войск из Афганистана в Историко-краеведческом музее им. Н.Я. Савченко г. Татарска состоялось мероприятие «Пока мы помним – мы живём», посвященное памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 35-й годовщине со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.





Почетным гостем музея стал ветеран боевых действий Олег Владимирович Науменко.

В ходе встречи О.В. Науменко рассказал ученикам Новотроицкой школы о причинах оказания интернациональной помощи Советским Союзом Демократической Республике Афганистан, а также о своем участии в боевых действиях, о командирах и сослуживцах, о тяжёлых боях.

Учащиеся с большим интересом слушали истории о событиях тех лет. Никто не остался равнодушным к воспоминаниям нашего земляка. Ребята узнали, как мужественно сражались молодые солдаты, жертвуя своей жизнью, погибали, чтобы спасти других.

Соответствующую эмоциональную атмосферу, проникнутую пониманием и сопереживанием, создавали выставка музея «Афган остался позади …» и кадры видеофильма «Дорогами Афганистана». В завершении встречи Олег Владимирович ответил на вопросы ребят и пожелал успехов в учёбе.

Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Интерактивная выставка «Живая ниточка времен и поколений», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив».