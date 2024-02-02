1 февраля в Казаткульской школе им. Героя Советского Союза И.А. Волкова прошла встреча с матерями, чьи сыновья выполняют воинский долг перед Отечеством в зоне специальной военной операции. Встреча проходила в теплой дружеской обстановке за чашкой чая.





Каждая из матерей рассказала о своём сыне: о том, как он пошел в школу, как учился, рос, о чем мечтал. Учителя вспомнили и рассказали интересные истории из школьной жизни ребят. Обучающиеся 9-11 классов задали вопросы: им было интересно узнать, звонят ли сыновья своим родителям и как часто, о чем рассказывают?

И.В. Кириллова, руководитель музея, подготовила небольшую композицию, где звучали стихи и песни об участниках специальной военной операции. Искренние слова благодарности и поддержки звучали в адрес женщин - матерей из уст директора школы В.Л. Ермоленко.