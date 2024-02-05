В рамках месячника военно-патриотического и гражданского воспитания для учеников средних классов Орловской школы в сельской библиотеке был проведён урок «200 дней мужества и стойкости».

Библиотекарь рассказала ребятам о значении города на Волге для фашистов и нашей страны, о тяжелом положении мирных жителей, в том числе и детей, которые не были эвакуированы, об обугленной пожарищами и обильно политой кровью земле Сталинграда.

Ребята узнали о беспримерном подвиге солдат во главе с сержантом Я. Павловым, дивизии А. И. Родимцева, снайпера В. Зайцева и др. Рассказ библиотекаря сопровождался показом видеоролика и презентацией о Сталинградской битве. Все участники мероприятия познакомились с книгами на выставке «Сталинградская битва», оформленной в библиотеке к этой дате.

Библиотекарь Лилия Осташко и работники Орловского ДК вручили школьникам и жителям села информационные буклеты: «Битва за Сталинград» и «Дом-крепость».

Ко Дню защитника Отечества в Орловке собирают деньги на подарки для бойцов специальной военной операции.