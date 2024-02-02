В Комплексном центре социального обслуживания населения Татарского района продолжает работу мобильная бригада по доставке маломобильных граждан в районную больницу. Доставка граждан осуществляется автотранспортом, адаптированным для перевозки маломобильных граждан: оборудован электроподъемником для инвалидной коляски, системой ремней и креплений инвалидного кресла, кнопкой для вызова водителя у мест пассажиров с ограниченной мобильностью.

Услугой за 2023 г. воспользовались 104 гражданина. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оставить заявку по телефону 21-255, 25-906.