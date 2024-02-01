30 января экипажу ДПС, несущему службу на федеральной трассе «Иртыш», поступило сообщение о передвижении автомобиля «Ваз», водитель которого имеет признаки опьянения.

На 1025 километре автодороги автомобиль, подходящий под приметы, был замечен полицейскими. Сотрудниками была предпринята попытка остановить транспортное средство, но водитель, не выполнив законные требования, ускорился и, создавая угрозу гражданам, попытался скрыться. Неоднократно предупредив нарушителя, полицейские применили табельное оружие, произведя выстрелы по колесам. В результате погони автомобиль ВАЗ был задержан. За рулем оказался 29-летний житель Татарского района, у которого было установлено состояние опьянения.

В отношении водителя были составлены протоколы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния», части 1 статьи 12.25 «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства». Автомобиль помещен на специализированную стоянку.