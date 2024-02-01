С 1 марта 2024 года в Российской Федерации вводится обязательная маркировка и учет сельскохозяйственных животных. Основание - Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 221-ФЗ.

В соответствии с новыми требованиями законодательства, все поголовье крупного и мелкого рогатого скота, сельскохозяйственной птицы, свиней, лошадей, верблюдов, оленей, кроликов, пчел и пушных зверей должно быть промаркировано и поставлено на учет.

Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2023 года № 550 определены четкие сроки, к которым необходимо промаркировать и поставить на учет конкретные виды животных:

- до 1 сентября 2024 года весь крупный рогатый скот (КРС), свиньи, а также птица и лошади в промышленном секторе должны быть промаркированы и поставлены на учет;

- до 1 марта 2025 года необходимо зарегистрировать лошадей в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), а до 1 сентября 2025 года – пчел и пушных зверей, а также верблюдов, оленей и кроликов в промышленном секторе;

- до 1 марта 2026 года необходимо зарегистрировать всех рыб, а до 1 сентября того же года – верблюдов в ЛПХ, а также птиц, оленей и кроликов в частных хозяйствах и мелкий рогатый скот.





Обязательная маркировка и учет сельскохозяйственных животных является важным шагом в развитии сельского хозяйства России, который направлен на:

- обеспечение продовольственной безопасности страны и повышение качества сельскохозяйственных продуктов;

- эффективное планирование вакцинации животных и других противоэпизоотических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения заразных заболеваний животных;

- борьба с контрабандой и нелегальной торговлей сельскохозяйственными животными;

- упрощение ветеринарного контроля и надзора;

- создание единой информационной системы учета сельскохозяйственных животных.

Порядок маркировки и учета сельскохозяйственных животных

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 3 ноября 2023 года № 832 были утверждены «Ветеринарные правила маркирования и учета животных».

Новые правила определили в какие сроки и какие средства маркирования для животных могут использоваться. Маркировка сельскохозяйственных животных осуществляется путем нанесения на них специальных средств идентификации, таких как бирки, ошейники, электронные метки, микрочипы и т. д.

Так, КРС подлежит индивидуальному маркированию не позднее 30 календарных дней после рождения. В случае, если скот мясного направления находится на пастбищном содержании, то животных следует промаркировать не позднее 91 календарного дня после рождения. При этом, ветеринарные правила содержат положения как правильно размещать средства маркировки. Например, бирки необходимо прикреплять посередине внутренней стороны уха животного. Средства маркировки должны быть безопасны для здоровья животных и обеспечивать электронную и визуальную считываемость в течение всего срока содержания особи.

Учет сельскохозяйственных животных осуществляется путем внесения информации о них в единую информационную систему учета сельскохозяйственных животных, созданную Россельхознадзором платформу «Хорриот», которая является компонентом федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии «ВетИС». Неисполнение требований по маркировке и учету сельскохозяйственных животных влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.

А.В. Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского и Усть-Таркского районов Новосибирской области