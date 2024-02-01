Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Барабинск возбудили уголовное дело в отношении жителя Алтайского края, причинившего телесные повреждения попутчику.

В ходе предварительного расследования установлено, что двое мужчин следовали пассажирским поездом на работу вахтовым методом. Во время поездки между ними произошел конфликт. Незадолго до прибытия на станцию Татарская в тамбуре вагона подозреваемый нанес своему попутчику два удара кулаком по лицу. Потерпевший обратился за медицинской помощью, врачи диагностировали у него перелом челюсти.

На основании заключения судебно-медицинской экспертизы о степени причиненного вреда здоровью, в отношении 45-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неопасного для жизни человека).

За это деяние установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок три года.