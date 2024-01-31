В рамках государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения» в Центре занятости населения г. Татарска с 1 по 2 февраля состоится семинар по вопросам организации самозанятости безработных граждан.
Своим успешным опытом и знаниями с участниками семинара поделится специалист Регионального центра профессионального развития «Стратегия» г. Новосибирска.
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
- Современные возможности для организации и развития малого бизнеса.
- Юридические аспекты организации собственного дела.
- Организационно-правовые формы и порядок регистрации предпринимательской деятельности.
- Налогооблажение и бухгалтерский учет в малом бизнесе.
- Основы бизнес-планирования. Разработка бизнес-плана.
Посетив семинар, Вы сможете:
- оценить Ваши предпринимательские способности с помощью психологического тестирования;
- изучить методическую и нормативную литературу по вопросам предпринимательства;
получить актуальную информацию о состоянии рынка труда;
- получить индивидуальные консультации по организации предпринимательской деятельности;
- научиться составлять эффективный бизнес-план.
Посетив семинар, Вы узнаете:
- о психологии предпринимательства и маркетинге;
- о планировании и финансировании бизнеса;
- о регистрации предприятия и налогообложении;
- о порядке лицензирования, классификации видов деятельности и сертификации продукции;
- об основах бухгалтерского и статистического учёта;
- о формах поддержки малого и среднего предпринимательства.
По вопросам участия в семинаре обращаться по тел. 8 (383 64) 2-13-06.