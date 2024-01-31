В рамках государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения» в Центре занятости населения г. Татарска с 1 по 2 февраля состоится семинар по вопросам организации самозанятости безработных граждан.

Своим успешным опытом и знаниями с участниками семинара поделится специалист Регионального центра профессионального развития «Стратегия» г. Новосибирска.

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:

- Современные возможности для организации и развития малого бизнеса.

- Юридические аспекты организации собственного дела.

- Организационно-правовые формы и порядок регистрации предпринимательской деятельности.

- Налогооблажение и бухгалтерский учет в малом бизнесе.

- Основы бизнес-планирования. Разработка бизнес-плана.

Посетив семинар, Вы сможете:

- оценить Ваши предпринимательские способности с помощью психологического тестирования;

- изучить методическую и нормативную литературу по вопросам предпринимательства;

получить актуальную информацию о состоянии рынка труда;

- получить индивидуальные консультации по организации предпринимательской деятельности;

- научиться составлять эффективный бизнес-план.

Посетив семинар, Вы узнаете:

- о психологии предпринимательства и маркетинге;

- о планировании и финансировании бизнеса;

- о регистрации предприятия и налогообложении;

- о порядке лицензирования, классификации видов деятельности и сертификации продукции;

- об основах бухгалтерского и статистического учёта;

- о формах поддержки малого и среднего предпринимательства.

По вопросам участия в семинаре обращаться по тел. 8 (383 64) 2-13-06.