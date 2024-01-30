Все началось с поста и фотографии, выложенного 13 января текущего года в ВК, Еленой А., о том, что недалеко от остановки о.п. 2882 км. лежит собака с повреждениями. Нам пришлось, конечно, потрудиться, чтобы отыскать собаку. Нашли! Ура! Но, что делать дальше? Собака в тяжелейшем состоянии с кровотечением изо рта и глаза.

Сразу оказали первую ветеринарную помощь, и ветврач настоятельно рекомендовал везти на рентген в ветеринарную клинику г. Омска. Елена А. и ее супруг сразу же приняли единогласное решение, что они и повезут Чернышку в Омск. Волонтеры МОО «Хатико» в свою очередь выложили пост о сборе финансовой помощи для Чернышки.

«Требуется помощь и поддержка для собачки, найденной 13 января на о. п. 2882 км (остановка около больницы в сторону Барабинска). Собачка пострадала от поезда на железнодорожных путях, имеются внешние повреждения, повреждена челюсть. Чтобы установить полную степень травм нужен рентген. Собачка в тяжёлом состоянии.

Возможно потребуется операция. Просим финансовой помощи у наших неравнодушных жителей, ведь только благодаря вашей поддержке и пониманию мы имеем возможность спасать в таких тяжёлых случаях. Уже завтра, в понедельник мы везём собачку в клинику г. Омска на первичный прием. Кто готов помочь - перевод по номеру телефона 89513709935, карта СБЕР на имя Юлия Владимировна Л. с пометкой для Чернышки».

Честно сказать, что это было неожиданностью для нас, ничего не сказать. Первые сутки телефон не переставал «дзынькать» сообщая о переводах. Столько людей в одном едином порыве пожелали помочь и спасти животное. Столько добрых, теплых пожеланий и слов написано по SMS, WhatsApp, Telegram в адрес Чернышки (простите, что не всем успевали отвечать!). Все ваши душевные посылы и переживания дошли, долетели до неё!

15 января Чернышка прибыла в ветеринарную клинику г. Омска «ВертиХвостик». Диагноз множественные переломы челюсти, нужно складывать челюсть по новой, удалять часть раздробленных нижних зубов, сильный отек челюстного сустава, сильное обезвоживание (вследствие чего, животное обычно погибает).

Двое суток под капельницей и вот, 17 января настало время спасительной операции! Две недели Чернышка провела в стационаре ветеринарной клиники «ВертиХвостик».

От всех волонтеров и неравнодушных жителей г. Татарска выражаем огромную благодарность сотрудникам ветеринарной клиники «ВертиХвостик» за терпение и труд, ведь пациенты ветеринарных клиник молчаливы и нужно быть высококлассными специалистами чтобы определить, как помочь, спасти, вылечить?! И нашей Чернышке служители «Синего креста», тоже смогли помочь.

27 января Чернышка была доставлена домой, благодаря Олесе В. и ее супругу, которые предложили свою помощь в транспортировке собаки из Омска.





Сейчас Чернышка живет своей обычной собачьей жизнью. Через месяц требуется еще одна поездка в ветеринарную клинику для снятия металлических скоб с нижней челюсти и повторного рентгена.

Ждем звонка от будущего хозяина Чернышки!

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