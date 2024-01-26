В последнее время жителями Чановского района все чаще в качестве дымоходов используются, так называемые, «сэндвич-трубы», которые легко монтируются и выглядят красиво. Данные трубы граждане используют в банях, жилых помещениях, которые работают как на газовом топливе, так и на твердом. С момента применения данных труб, все чаще происходят пожары по причине нарушения правил устройства печного отопления, а именно монтажа дымоходов из «сэндвич-труб. Что же представляют из себя сэндвич-трубы и каковы их технические характеристики?

Сэндвич-труба, упрощённо говоря, это две металлические трубы, между которыми проложен негорючий материал-утеплитель. Для этих целей применяют минеральную вату или вермикулит. Первый вариант является абсолютно негорючим, экологически чистым материалом. Однако вермикулит выдерживает больший нагрев дымохода. Поэтому при обустройстве системы отопления в бане лучше выбирать трубы с этим типом утеплителя. Вермикулит выдерживает нагрев до 1150 ºС, не теряя своих первоначальных качеств. Дымоходы с утеплителем из минеральной ваты можно применять для систем, в которых нагрев не превышает 600 ºС. В продаже так же представлены конструкции, которые имеют между двумя слоями металла керамическую вату. Это самый термостойкий материал. Он способен выдержать температуру до 1250 ºС. Поэтому при покупке крайне важно обращать внимание на основные характеристики изделий. Они указаны в сертификате, который обязательно поставляется в комплекте. В характеристиках обязательно указывается тип отопительного оборудования, для которого предназначается конкретный тип дымоходов. Также производитель должен указать, какие виды топлива могут применяться для котла или печи, чтобы трубу можно было устанавливать в системе. Если в комплекте нет сертификата, приобретать такую трубу нельзя. Это может оказаться небезопасным.

Владельцам частных домов с печным отоплением, использующие сэндвич- трубы, необходимо не реже двух раз в год, до начала отопительного сезона и по его завершению, осматривать состояние трубы. Это связано с тем, что если данные трубы используются в дымоходах на печах работающих на газовом топливе, происходит их меньший нагрев, соответственно срок службы может соответствовать по заявленному заводом-изготовителем , а при эксплуатации данных труб на печах работающих на твердом топливе (уголь, дрова) происходит перегрев утеплителя, который теряет свои первоначальные свойства и осыпается, а в итоге получается просто 2-х слойная металлическая труба, которая не является жаростойкой. Там, где утеплитель прогорел, и внешний контур трубы начал перегреваться, металл меняет цвет. От соломенно-желтого до фиолетового и тёмно-серого. Если вы заметили, что труба изменила свой цвет, печь эксплуатировать нельзя. Если Вы установили или решили установить в доме или бане сэндвич-дымоход, необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности к разделке дымохода печи от горючих конструкций. При установке сэндвич-труб нужно исходить из того, что рано или поздно утеплитель внутри трубы придёт в негодность, и такая труба будет разогреваться, а значит в месте ее прохождения через потолок, стену или кровлю возможно возникновение пожара. Сэндвич-труба на чердаке не должна касаться каких-либо сгораемых элементов кровли. Таким образом, в целях недопущения пожаров, сохранения жизни и имущества граждан, при использовании сэндвич –труб, особенно на печах работающих на твердом топливе, расстояние от трубы до сгораемых конструкций потолочного перекрытия или кровли должно быть не менее 380 мм.

ПЧ-106 Чановского района