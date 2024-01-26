Акция «Блокадный хлеб» призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками, почтить память мирных жителей Ленинграда, которые, будучи окруженными врагом и отрезанными от остального мира, более двух лет боролись за свои жизни и жизни родных и близких. школа-интернат г. Татарска присоединилась к данной памятной акции.





В фойе школы оформлена стелла «Блокадный Ленинград» и провели акцию «Блокадный хлеб» среди жителей города Татарска.

Организаторы акции раздали участникам акции суточную норму хлеба, положенную каждому жителю города во времена блокады и карточки на хлеб.

Пожелали всем счастья, здоровья и мирного неба над головой.