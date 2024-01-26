



По результатам встречи с жителями села начальник управления по надзору за уголовно процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Денис Богдалов принял обращения от граждан, по которым организованы проверки. По результатам встречи с жителями села начальник управления по надзору за уголовно процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Денис Богдалов принял обращения от граждан, по которым организованы проверки.

По поручению прокурора Новосибирской области Александра Бучмана сотрудники аппарата прокуратуры осуществили выезд в отдаленные районы области.Более 100 жителей села Дмитриевка Татарского района собрались в Доме культуры, чтобы обсудить имеющиеся проблемы и задать вопросы правового характера.