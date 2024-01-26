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Продолжаются работы по гидродинамической очистке участков канализационного трубопровода на территории города. 

Центр инженерно-экологической безопасности «Русич» и МУП Водоканал проводят работы по обслуживанию участка канализации по ул. Урицкого. Всего будет очищено 470 м. канализационного трубопровода. 

Глава города Алексей Сиволапенко посетил территорию, на которой работает бригада, ознакомился с особенностями проведения работ на данном участке. При прочистке трубы обнаружены элементы бытового и строительного мусора, которые попадают в канализацию в том числе при нарушении правил пользования. 

Администрация напоминает, потребителям услуги центрального водоотведения необходимо неукоснительно соблюдать правила пользования канализацией, не допускать попадание в трубы бытового и строительного мусора, средств личной гигиены и т.д.

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