Глава города Татарска А.В. Сиволапенко с рабочей поездкой посетил многоквартирные дома, в которые были переселены граждане в рамках региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Алексей Васильевич побеседовал с новоселами, обсудили жилищные вопросы, которые возникли при переселении.

Алексей Васильевич дал ряд поручений представителям застройщика - ООО «Строймарт».

Два трехэтажных многоквартирных дома по ул. О. Кошевого в Татарске, были сданы в конце 2023 года. В настоящее время жильцы занимаются переездом и обустройством своих помещений.