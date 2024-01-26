Обращение начальника отдела ГИБДД МО МВД «Татарский» майора полиции А.В. Комаровского к участникам дорожного движения

Уважаемые участники дорожного движения!

За прошедший год в Татарском районе зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Три человека погибли, травмировано 64 человека.

За 2022 г. зарегистрировано 28 ДТП с пострадавшими, погибло 11 человек, травмировано 41.

В Татарске зарегистрировано 21 ДТП, травмировано 23 человека. Основной причиной роста аварийности в городе Татарске являлось нарушение ПДД пешеходами и водителями, которые не предоставляли преимущество пешеходам. На дорогах территориального значения зарегистрировано 11 аварий, травмировано 14 человек. На трассе «Иртыш» произошло 14 ДТП, в которых 3 человека погибли, травмировано 23 человека.

С учётом складывающейся дорожно-транспортной обстановки организован и проведён ряд рейдовых мероприятий: «Нетрезвый водитель», «Автобус», «Внимание пешеход», «Ребёнок – главный пассажир», «Начинающий водитель», «Трасса», «Мото» и другие. В этом году запланирован комплекс профилактических мероприятий на пресечение фактов: выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, нарушения правил очередности проезда перекрестков, выявления водителей, не предоставляющих преимущества пешеходам в движении, управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.

На улице Восточной при въезде в город запланировано установить искусственную неровность, заменить улично-дорожное освещение в местах пешеходных переходов, на улице Садовой напротив дома 107 установить пешеходный переход искусственную неровность, чтобы предотвратить наезды на пешеходов.

Уважаемые участники дорожного движения соблюдайте Правила дорожного движения, это поможет сохранить жизнь и здоровье всем участникам дорожного движения! Будьте осторожны и внимательны на дорогах. Берегите себя и окружающих!