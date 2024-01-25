Взять приемного ребенка в семью – дело благородное, но непростое. Все больше семей решаются на такой шаг, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются усыновители, приемные мамы, папы и опекуны. Помогать таким семьям теперь будут в Школе приемных родителей, которая функционирует на базе МБУ «Центр помощи детям». Это здорово, когда люди хотят и могут взять в семью ребенка. Но хотелось бы, чтобы кандидаты шли на это с открытыми глазами, зная то, что их ожидает, порой одной любви недостаточно. Для воспитания ребенка необходимы навыки, знания, подходы. Нужно не только полюбить его, но и принять со всеми достоинствами и недостатками, помочь ему вырасти. А это огромный труд. Подготовка осуществляется в форме тренинга, кандидаты школы просматривают видеофильмы, слушают мини–лекции, участвуют в упражнениях, мозговых штурмах, получают индивидуальные консультации специалистов. Программа обучения поделена на три блока: юридический, медицинский и психолого–педагогический. Большая часть учебной программы - практическая. Ведь мы все знаем, что получить внутренний эмоциональный опыт, прожить, пропустить через себя - даёт возможность только практика! Поэтому самый большой блок отведен для занятий с психологами. Опытные специалисты разбирают с кандидатами разные темы: какова роль семьи, как установить первый контакт с ребенком, как справиться с его трудным поведением, возрастные особенности детей, проблемы адаптации, особенности развития ребенка, оставшегося без попечения родителей, вопросы доверия и недоверия...

Уважаемые кандидаты! Если в вашем сердце уже живет мысль о том, чтобы взять в семью ребенка, оставшегося без родительской заботы, то первый шаг на этом пути – это осознать, что дети, которые росли без настоящих родительской ласки и заботы – это особые дети, и потребности у них тоже особые. Значит, помимо умения дарить любовь, тепло и ласку, надо знать еще очень много различных нюансов, которые помогут вам справиться с трудностями, и при этом не наделать ошибок, не навредить себе, детям, своей семье. Поэтому самое важное и необходимое, что нужно сделать в первую очередь, это пройти курс обучения в Школе приемных родителей МБУ «Центр помощи детям». Подробную информацию Вы можете получить у специалистов по адресу: Новосибирская область, г. Татарск, пер. Кузнечный, 3, телефоны: 8 (383 64) 2-07-79. (понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Наталья Святаш, психолог