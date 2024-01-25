Центральный районный суд Новосибирска 25 января 2024 года избрал меру пресечения полицейскому, обвиняемому в воспрепятствовании расследованию уголовного дела. Как сообщила пресс-служба ведомства, сотрудника отдела МВД России «Татарский» Максима Вавилова заключили под стражу. В СИЗО страж правопорядка пробудет до 23 марта 2024 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



По версии правоохранителей, 18 января 2024 года полицейский узнал, что следователь Татарского межрайонного следственного отдела расследует дело об убийстве 15-летней школьницы Наташи Матюхиной. Желая помешать этому, Максим Вавилов вечером якобы направился к нему домой и пригрозил привлечением к уголовной ответственности, если следователь не согласится сотрудничать. Злоумышленника вскоре задержали

Ранее «Вести Новосибирск» рассказывали, что спустя 13 лет после исчезновения девочки правоохранители арестовали двух бывших и одного действующего полицейского. По версии следствия, в 2010 году в селе Яркуль двое из них – Евгений Бартоломей и Максим Кудрявцев – будучи пьяными сбили девочку на машине, а потом добили и скрыли телу в глухом лесу. Их начальник Александр Кунц узнал об этом от самих подозреваемых, но скрыл это, считают следователи, либо даже сам участвовал в сокрытии тела Натальи Матюхиной. После этого Евгений Бартоломей и Максим Кудрявцев уволились друг за другом в течение короткого периода времени, а Александр Кунц остался в рядах МВД.

1 августа 2023 года суд арестовал и отправил в СИЗО Евгения Бартоломея, Максима Кудрявцева и Александра Кунца. 11 августа в Усть-Тарке задержали, а позже суд также арестовал еще одного подозреваемого – начальника уголовного розыска районного отделения полиции в селе Усть-Тарка Алексея Бороздина. Как и подельников, его обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Источник в правоохранительных органах подчеркнул, что арестованный Максим Вавилов не имеет отношения к этому делу – он якобы пытался таким образом заступиться за коллег. Если вина стража правопорядка будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.