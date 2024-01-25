Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника МВД России «Татарский» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой-то бы не было форме в деятельность следователя, в целях воспрепятствования расследованию дела, совершенное с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, 18 января 2024 года сотрудник полиции узнал, что следователь Татарского межрайонного следственного отдела осуществляет производство следственных действий по уголовному делу.

Желая воспрепятствовать расследованию дела, он в вечернее время приехал по месту проживания следователя и высказал угрозы привлечения его к уголовной ответственности, с целью изменения хода расследования.

В настоящее время обвиняемый, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время следователь СК планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

Как пишет издание КП, задержанный - начальник местного изолятора временного содержания, следователь ведет дело об убийстве 14-летней Натальи Матюхиной в 2010 г. в Яркуле Усть-Таркского района.