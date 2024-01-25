22 января исполнилось 120 лет со дня рождения детского писателя Аркадия Гайдара. В этот день в Городской библиотеке №4 Татарска состоялся познавательный час «По страницам книг А.П. Гайдара» для «Орлят России» - учащихся 2 класса школы №10. Ребята узнали интересные факты из биографии писателя, познакомились с книгами этого автора и героями увлекательных приключений «Тимуром и его командой», «Чуком и Геком», девочкой Светланой из рассказа «Голубая чаша» и другими персонажами. Библиотекарь рассказала о «тимуровцах» того времени и пожелала «орлятам» быть похожими на героев книг А.П. Гайдара.





В Кочневской библиотеке, в рамках литературной акции «Единый день писателя – юбиляра», для ребят 4 класса состоялся литературный турнир «Герои гайдаровских книг», посвященный 120-летию со дня рождения Аркадия Гайдара, писателя, сценариста, журналиста, военного корреспондента. Дети узнали много нового и интересного о жизни Аркадия Гайдара, совершили увлекательное путешествие по его замечательным книгам, встретившись с честными, добрыми и смелыми гайдаровскими героями. Ребята отвечали на вопросы, узнавали героя по описанию, по отрывкам из книг определяли произведение. Ребята узнали, что многие книги А.П. Гайдара экранизированы. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Романтик тревожных лет», рассказала библиотекарь Наталья Гридина.

22 января в Никулинской школе им. Героя России Евгения Бровко состоялось открытие месячника оборонно-массовой работы. Так совпало, что в этот день, 120 лет назад, родился замечательный советский детский писатель, величайший патриот своей страны, человек с большим, открытым, добрым сердцем А.П. Голиков (Гайдар). На его книгах миллионы советских детей воспитывались в традициях любви к Родине, дружбы, взаимовыручки, любви к ближнему, уважению к старшим. В этот день для детей, обучающихся в начальных классах Никулинской школы, было подготовлено мероприятие, на котором ребята познакомились с биографией и творчеством писателя, его основными произведениями и посмотрели отрывки из фильма «Мальчиш-Кибальчиш».

- Очень жаль, что такого замечательного писателя, вернее его произведения, убрали из школьной программы. Надеюсь, что время все расставит по своим местам и юные читатели улыбнутся проказам Чука и Гека, «Тимур и его команда» - научат ценить дружбу, доброту, взаимовыручку и сплоченность, а «Мальчиш-Кибальчиш» - отваге, честности и храбрости, тех необходимых качеств, без которых нельзя стать настоящим человеком, - говорит библиотекарь Н.Н. Осередько.

23 января для учеников Зубовской школы в сельской библиотеке прошел час знакомства «Гайдар и его эпоха» к 120-летию со дня рождения писателя. Библиотекарь Елена Песнякова рассказала ребятам о жизни и творчестве детского писателя. Специально к мероприятию была изготовлена фигура писателя в полный рост, которая очень понравилась ребятам. Дети познакомились с подробностями биографии Аркадия Гайдара, его персонажами и их жизненными ценностями: добротой, честностью, дружбой, любовью, благородством, патриотизмом. Дети говорят: «Книги Гайдара показывают, что жить нужно честно, много трудиться и крепко любить свою Родину».