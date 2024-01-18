15 января в Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский» поступило заявление от 33-летнего местного жителя. Собственник сообщил, что в его отсутствие в дом проник неизвестный и похитил 12 килограммов мяса. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый 34-летний житель Татарского района.

Установлено, что 14 января подозреваемый через отверстие в окне проник на веранду дома, откуда и похитил мясо.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.