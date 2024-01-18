С каждым годом статистика пожаров с гибелью людей не радует. При этом наибольшее количество пожаров и жертв огня наблюдается в жилом секторе.

Так, 15 января 2024 года в 22 часа 13 минут местного времени в п. Петровский Ордынского района Новосибирской области произошёл пожар в частном жилом доме, повлекший за собой гибель трёх человек: женщины 1981 года рождения и двоих детей, девочки (2016г.р.) и мальчика (2019 г.р.). Ранее местная администрация при поддержке МЧС России предлагала установить пожарный извещатель с GSM-модулем, но семья отказалась.





На сегодняшний день автономный пожарный извещатель (АПИ) является одним из наиболее эффективных средств по предупреждению подобных трагедий. Автономный пожарный извещатель – это прибор, реагирующий на определённый уровень концентрации аэрозольных продуктов горения (пиролиза) веществ и материалов и, возможно, других факторов пожара.

Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. Для семей, в которых есть маленькие дети, специально изготовлены устройства с функцией постепенного нарастания звука, чтобы не напугать ребенка.

Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому эффективней установить автономный пожарный извещатель на потолке, причем сделать это можно самостоятельно. У конструкции отсутствуют какие-либо скрытые провода, поэтому нет необходимости соединять их с коммуникационными сетями, и не требуется применения дополнительного оборудования.

Питает прибор обычная батарейка, которой хватит на год стабильного функционирования. Если заряда минимальное количество, и пришло время заменять батарейку, то извещатель начнет мигать световым индикатором. Периодически необходимо, как минимум раз в полгода, снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.

Установив датчик в своем жилье, вы можете быть уверены, что сохраните не только имущество, но и свою жизнь.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Татарскому и Усть-Таркскому районам