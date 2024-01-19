Прокурор области Александр Бучман совместно с министром ЖКХ и энергетики Новосибирской области проверил ход строительства комплекса объектов системы водоснабжения г. Татарска, возводимого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Строительство комплекса осуществляется ООО «СпецТрансСтрой» по муниципальному контракту от 11 апреля 2022 г. Срок исполнения контракта 1 апреля 2024 г.

В настоящее время подрядные работы осуществляются с отставанием от графика.

В ходе выезда прокурором области приняты меры реагирования, направленные на устранение нарушений федерального законодательства, межрайонному прокурору и должностным лицам даны конкретные поручения об активизации работ, привлечении дополнительной рабочей силы.

Кроме того, прокурор области провел личные приемы граждан в администрации Дубровинского сельсовета Усть-Тарского района, администрации Новомихайловского сельсовета Татарского района и в Татарской межрайонной прокуратуре.

По всем принятым обращениям организованы проверки, результаты которых прокурор области поставил на личный контроль.