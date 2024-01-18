С целью выявления хронических неинфекционных заболеваний, а также факторов риска их развития с 3 по 5 января специалистами Татарской ЦРБ были проведены «Дни здоровья».





Медосмотры прошли в поликлинике, в с. Казачий Мыс, в ООО «Хлеба Сибири». Жителям и работникам предприятия проведены флюорографическое и маммографическое обследования, запись электрокардиограммы, измерение внутриглазного давления, произведен осмотр акушеркой и специалистом отделения профилактики.

Всего в мероприятии принял участие 101 человек. Выявлено 26 заболеваний.

Всем даны рекомендации по сохранению и укреплению здоровья.

Выявленные больные взяты на диспансерный учёт и будут проходить лечение и реабилитацию.