Александр Бучман посетил МБУ «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов» в Усть-Таркском районе, где проверил исполнение поручений по результатам выезда в 2022 году.

В ноябре 2022 года, в ходе рабочей поездки в отдаленные районы Новосибирской области Александр Бучман проверил условия проживания пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями в МБУ «Отделение милосердия для престарелых и инвалидов». В ходе проверки было установлено, что здание требует ремонта.

Александр Бучман дал указание прокурору района принять незамедлительные меры к устранению выявленных нарушений.

После принятых прокуратурой мер из бюджета области администрации Дубровинского сельсовета выделено 24 млн рублей. Произведен капитальный ремонт кровли здания, фасада здания, проведены внутренние отделочные работы.