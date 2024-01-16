В настоящее время объявлен прием заявок для участия в программе «Земский учитель» в 2024 году, сообщает управление образования, физической культуры и молодежной политики администрации Усть-Таркского района. Подать заявки на конкурсный отбор могут учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Срок приема заявок – до 15 апреля. Победители отбираются на основе проведения экспертной оценки предоставленных документов. Обязательное условие для участников программы – дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учётом нагрузки не менее 18 часов.

В рамках программы «Земский учитель», педагоги, приезжающие для работы в села и малые города, получают единовременную выплату в размере миллиона рублей. С 2022 года программа включена в федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование».

В школы Усть-Таркского района требуются: шесть учителей английского языка, три учителя русского языка и литературы, два учителя математики, два учителя математики, физики, два учителя начальных классов, два учителя истории и обществознания, два педагога-психолога, учитель биологии, географии, химии, учитель математики, информатики и физики, учитель-логопед, педагог-организатор ОБЖ, учитель географии и физики, воспитатель, заместитель директора по спортивно-массовой работе, тренер-преподаватель, инструктор-методист, преподаватель фортепиано.

Вакансии по образовательным учреждениям Усть-Таркского района на 2024 год размещены здесь http://mmc.ust.edu54.ru/DswMedia/ust--tarkskiyvakansiina23-24uchgodyanvar-24.pdf