В период новогодних праздничных дней сотрудниками Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам и работниками ПЧ-69 проводилась профилактическая работа в частном жилом секторе в г. Татарске.

Профилактические рейды среди населения проводились по ул. Закриевского, ул. 30 лет ВЛКСК, ст. Наливная, ул. К. Либкнехта, ул. Матросова, ул. С. Разина, ул. Союзная, ул. О. Кошевого, пер. Клубный и пер. Каратканский, особое внимание было уделено многодетным семьям и социально-незащищенным слоям населения.





В проведении профилактической работы было задействовано четыре сотрудника ОНДиПР и 12 работников ПЧ-69.

Проведено 184 подворовых обхода, проинструктировано по мерам пожарной безопасности 407 человек, распространено 402 памятки наглядной агитации по мерам пожарной безопасности, опубликовано 16 статей в социальных сетях и мессенджерах, сообщил инспектор ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области А.Е. Безменов.