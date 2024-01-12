Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова внедрило сервис «электропоезд + автобус» в Усть-Таркском районе. Он призван облегчить дорогу жителей из отдаленных населенных пунктов в областной центр.

По новому принципу в декабре в железнодорожных кассах уже началась продажа билетов на автобусы от Татарска до Усть-Тарки. С января 2024 года в кассах автостанции в с. Усть-Тарка появится возможность приобретать билеты на электропоезд.

«Подвозящие рейсы синхронизированы с расписанием электропоезда, курсирующего по маршруту «Новосибирск – Татарск». Таким образом, пассажирам не нужно будет переживать, что транспорт уедет раньше времени. Такой подход повышает удобство предоставления транспортных услуг и сокращает время в дороге», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Мультимодальные перевозки сейчас доступны также для жителей сел Здвинск, Северное и Венгерово: автобус подвозит пассажиров до железнодорожный станций, курсирующих по маршруту от Новосибирска до Татарска.

Напомним также, что с 1 января 2024 г. ветераны труда, лица, приравненным к ним, и труженики тыла смогут бесплатно пользоваться электричками. Льгота предоставляется в билетных кассах при предъявлении документа, подтверждающего статус.